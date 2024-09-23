УЕФА может вернуть российских спортсменов на международную арену

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может допустить юношеские и молодежные сборные России до международных соревнований. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на украинского журналиста Виктора Вацко.

Источник сообщает, что возможность возвращения россиян обсуждалась во Франции на ежегодном собрании президентов и генеральных секретарей ассоциаций, входящих в УЕФА.

На решение может повлиять президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко. Сообщается, что он «очень мощно выступил», напомнив о ситуации в стране.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее в РФС назвали сроки возвращения России на международные турниры.