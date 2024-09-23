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Паралимпиец Торсунов считает, что украинца вынудили оскорбить его

Торсунов: думаю, украинца Литвиненко вынудили оскорбить меня

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Thomas Mukoya/Reuters

Двукратный паралимпийский чемпион Евгений Торсунов заявил, что украинского спортсмена Александр Литвиненко вынудили оскорбить его. Слова атлета приводит Metaratings.

«Со спортивной точки зрения он поступил некрасиво. Спортсмены — одна большая семья, мы должны уважать друг друга. Но, мне кажется, его вынудили меня оскорбить», — сказал Торсунов.

На Паралимпиаде-2024 Литвиненко стал третьим в соревнованиях по прыжкам в длину, а Торсунов — победителем. Позже украинец заявил, что у него «скребет на душе из-за проигрыша недоразумению».

Российские спортсмены завоевали 64 медали на парижской Паралимпиаде, которая завершилась 8 августа. В активе россиян 20 золотых, 21 серебряная и 23 бронзовые медали.

На Паралимпиаду заявки подали 48 легкоатлетов, 35 пловцов, два представителя тхэквондо, два триатлониста и пять спортсменов по настольному теннису. 14 августа директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс сообщил, что одобрено 90 заявок. Однако позднее правительство Франции отказало в выдаче виз двум спортсменам из России, которые планировали принять участие в летних Паралимпийских играх.

Ранее австралийского хоккеиста дисквалифицировали за покупку кокаина на Олимпиаде.

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