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Президент Медиалиги назвал фаворита в матче Кубка России «Амкал» — «Алания»

Глава Медиалиги Осипов считает, что «Амкал» — фаворит матча против «Алании»

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Медиалиги Николай Осипов выразил мнение, что медиаклуб «Амкал» является фаворитом в матче против владикавказской «Алании», которая выступает в Первой лиге. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Шансы есть как никогда. «Алания» находится в определенном игровом кризисе, а «Амкал» оправился от травм, а его игра выглядит целостной. Поэтому шансы как минимум 50 на 50. Но «Амкал» играет дома — шансов у них немного больше», — заявил Осипов.

«Амкал» — единственный оставшийся медийный клуб в Кубке России. 21-го августа медиаклуб «2Drots» в матче второго круга Пути регионов Кубка России проиграл костромскому «Спартаку» со счетом 0:1. 22-го числа дзержинский «Химик» одержал победу над медийным клубом Broke Boys. Встреча, которая состоялась на стадионе «Химик» в Дзержинске, завершилась со счетом 1:0.

Матч четвертого раунда Пути регионов Кубка России «Амкал» — «Алания» состоится 26 сентября в 19:30 по московскому времени.

Ранее «Амкал» обыграл «Космос» в третьем раунде Пути регионов Кубка России.

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