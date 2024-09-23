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Вице-президент ФШР заявил, что отсутствие сборной России сыграло другим командам на руку

Смагин: другим сыграло на руку то, что на Олимпиаде не выступала сборная России

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ChessPro

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин считает, что другим командам сыграло на руку то, что женская сборная России не выступала на прошедшей шахматной Олимпиаде. Его слова приводит «Советский спорт».

«В сильнейшей команде мира, Китае, отсутствовали четыре ведущие шахматистки. Но их замены сыграли блестяще. Отсутствие сборной России сыграло на руку другим командам. Мы всегда были одними из лидеров — выиграли не одну Олимпиаду», — заявил Смагин.

Всемирная шахматная Олимпиада-2024 состоялась в Будапеште с 11 по 22 сентября. И в мужском, и в женском турнирах победила сборная Индии.

22 сентября генеральная ассамблея FIDE оставила в силе ограничения для российских спортсменов. Однако было решено допустить до международных командных соревнований детей до 12 лет и лиц с ограниченными возможностями.

В феврале 2022 года FIDE допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе, они выступают под флагом организации. Сборным России и Белоруссии запрещено выступать в турнирах под эгидой FIDE. В России и Белоруссии не проводятся официальные шахматные соревнования.

Ранее Магнус Карлсен выступил против возвращения российских и белорусских шахматистов.

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