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В Занзибаре высказались о возможном проведении матча с Россией

Президент Федерации футбола Занзибара: для нас матч с Россией в октябре возможен

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент Федерации футбола Занзибара Сулейман Джабир заявил, что готов принять предложение сборной России по футболу о проведении товарищеского матча в октябре, если оно поступит. Слова руководителя приводит Sport24.

«На данный момент мы не находимся в контакте с Россией. Сейчас мы ищем для товарищеского матча на октябрьскую паузу. Для нас матч с Россией в этом месяце возможен. Если будет предложение — мы его быстро примем и с радостью их встретим. Можем сыграть и в России», — заявил Джабир.

Всего в расширенный список сборной России для участия в октябрьском тренировочном сборе вошли 42 человека.

Сборная России в начале сентября в Ханое провела товарищеский матч с Вьетнамом, в котором одержала победу со счетом 3:0. Там же подопечные Валерия Карпина должны были два дня спустя сыграть с командой Таиланда, однако эта встреча была отменена из-за тайфуна.

Ранее Валерий Карпин заявил, что перестал видеть смысл в общении с российскими судьями.

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