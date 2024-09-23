В Занзибаре высказались о возможном проведении матча с Россией

Президент Федерации футбола Занзибара Сулейман Джабир заявил, что готов принять предложение сборной России по футболу о проведении товарищеского матча в октябре, если оно поступит. Слова руководителя приводит Sport24.

«На данный момент мы не находимся в контакте с Россией. Сейчас мы ищем для товарищеского матча на октябрьскую паузу. Для нас матч с Россией в этом месяце возможен. Если будет предложение — мы его быстро примем и с радостью их встретим. Можем сыграть и в России», — заявил Джабир.

Всего в расширенный список сборной России для участия в октябрьском тренировочном сборе вошли 42 человека.

Сборная России в начале сентября в Ханое провела товарищеский матч с Вьетнамом, в котором одержала победу со счетом 3:0. Там же подопечные Валерия Карпина должны были два дня спустя сыграть с командой Таиланда, однако эта встреча была отменена из-за тайфуна.

Ранее Валерий Карпин заявил, что перестал видеть смысл в общении с российскими судьями.