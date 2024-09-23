Вице-президент ФШР оценил перспективы россиян в случае допуска к международным стартам

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин заявил, что Россия возьмет медали на Олимпиаде в случае допуска. Его слова приводит «Советский спорт».

«Многие сильные шахматисты разбежались по разным федерациям. Сербия заняла пятое место, Словения боролась за медали. Россия бы взяла медали, в случае участия в Олимпиаде. Нужно дождаться главного — допуска команд на международные соревнования», — заявил Смагин.

Всемирная шахматная Олимпиада-2024 состоялась в Будапеште с 11 по 22 сентября. И в мужском, и в женском турнирах победила сборная Индии.

22 сентября генеральная ассамблея FIDE оставила в силе ограничения для российских спортсменов. Однако было решено допустить до международных командных соревнований детей до 12 лет и лиц с ограниченными возможностями.

В феврале 2022 года FIDE допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе, они выступают под флагом организации. Сборным России и Белоруссии запрещено выступать в турнирах под эгидой FIDE. В России и Белоруссии не проводятся официальные шахматные соревнования.

Ранее Магнус Карлсен выступил против возвращения российских и белорусских шахматистов.