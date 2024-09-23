Началась операция хоккеиста Кузьмина в Москве

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал, что врачи в Москве начали операцию форварда команды Глеба Кузьмина. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Операция Глеба Кузьмина идет в данный момент, мне об этом доложили. По срокам операции считаю излишним спрашивать. Мы ждем положительных новостей», — сказал Баширов.

17 сентября в ходе борьбы против защитника омского «Авангарда» Даррена Дица в середине второго периода Кузьмин потерял равновесие и врезался головой в борт. Хоккеист покинул лед на носилках, после чего был доставлен в больницу на обследование. «Салават Юлаев» выиграл ту встречу со счетом 4:2 (2:1, 1:0, 1:1).

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 27-летний Кузьмин забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу. На данный момент башкирский клуб занимает вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе десять очков после шести игр.

Ранее эксперт выразил надежду, что полученная травма не помешает жизни хоккеиста Кузьмина.