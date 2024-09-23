Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Началась операция хоккеиста Кузьмина в Москве

Хоккеиста «Салавата Юлаева» Кузьмина начали оперировать в Москве

close
Александр Кондратюк/РИА Новости

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал, что врачи в Москве начали операцию форварда команды Глеба Кузьмина. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Операция Глеба Кузьмина идет в данный момент, мне об этом доложили. По срокам операции считаю излишним спрашивать. Мы ждем положительных новостей», — сказал Баширов.

17 сентября в ходе борьбы против защитника омского «Авангарда» Даррена Дица в середине второго периода Кузьмин потерял равновесие и врезался головой в борт. Хоккеист покинул лед на носилках, после чего был доставлен в больницу на обследование. «Салават Юлаев» выиграл ту встречу со счетом 4:2 (2:1, 1:0, 1:1).

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 27-летний Кузьмин забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу. На данный момент башкирский клуб занимает вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе десять очков после шести игр.

Ранее эксперт выразил надежду, что полученная травма не помешает жизни хоккеиста Кузьмина.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами