Президент ФШР объяснил решение FIDE о российских шахматистах

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов объяснил решение генеральной ассамблеи Международной шахматной федерации (FIDE) не снимать санкции с российских спортсменов. Слова эксперта приводит «Спорт-Экспресс».

«На делегатов оказывалось давление. Они испугались. Было заявление Госдепа США, к делегатам подходили представители Украины подходили к делегатам. Если бы голосование было в закрытом режиме, мы бы увидели другой результат», — заявил Филатов.

22 сентября генеральная ассамблея FIDE оставила в силе ограничения для российских спортсменов. Однако было решено допустить до международных командных соревнований детей до 12 лет и лиц с ограниченными возможностями.

В феврале 2022 года FIDE допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе, они выступают под флагом организации. Сборным России и Белоруссии запрещено выступать в турнирах под эгидой FIDE. В России и Белоруссии не проводятся официальные шахматные соревнования.

7 июня 2024 года комиссия по этике FIDE объявила о приостановлении членства Федерации шахмат России (ФШР) в организации на два года. Это было объяснено тем, что ФШР включила в свой состав региональные федерации новых территорий России. Решение вступает в силу через 60 дней после принятия.

Ранее в Госдуме назвали ожидаемым сохранение санкций против российских шахмат.