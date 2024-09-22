Президент «Сьона» рассказал, когда Миранчук дебютирует за команду

Президент «Сьона» Кристиан Константин заявил, что Антон Миранчук может появиться на поле в стартовом составе в матче чемпионата Швейцарии против «Лугано», который состоится 22 сентября, передает Sport24.

«Тренер мне сказал, что за десять дней работы с Миранчуком его состояние значительно улучшилось.Думаю, россиянин выйдет на поле с первых минут», — сказал Константин.

Российский футболист подписал контракт с швейцарским клубом в качестве свободного агента. Его контракт с московским «Локомотивом» истек летом 2024 года, и Миранчук отказался его продлевать. Полузащитник получил в «Сьоне» десятый номер.

Журналист Иван Карпов ранее в своем Telegram-канале сообщил, что российский футболист в швейцарском клубе будет зарабатывать €1,5 млн в год. Это предложение от «Сьона» для Миранчука стало вторым. Первый раз швейцарский клуб предложил Миранчуку зарплату в 800 тыс., что не устроило футболиста. «Чемпионат.com» сообщил, что зарплата игрока составит €1,2 млн в год.

Ранее бывший тренер назвал проблему, с которой может столкнуться Миранчук в Швейцарии.