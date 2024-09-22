Российский боксер Лебзяк заявил, что ему не понравился бой между Джошуа и Дюбуа

Советский и российский экс-боксер Анатолий Лебзяк заявил, что боксерский поединок между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа был неинтересным, передает LiveResult.ru.

«Мне этот бой не понравился вообще. Во-первых, качество бокса мне не понравилось. Я считаю, что это дурбокс, здесь думать надо, хитрить, обманывать. Мне хитрый и умный бокс нравится», — сказал Лебзяк.

Бой из 12 раундов проходил на лондонском стадионе «Уэмбли», Дюбуа отправил Джошуа в нокаут в пятом раунде. При этом с начала поединка будущий победитель активно нападал на противника. Сначала у Джошуа получалось избегать ударов, но в конце стартового отрезка он неожиданно оказался в нокдауне и, вероятно, не смог восстановиться. Его скорость и координация ухудшились, в третьем и четвертом раундах спортсмен снова был в нокдаунах. На пятой трехминутке Джошуа начал атаковать, но пропустил удар справа в подбородок и упал. Встать за 10 секунд ему не удалось, и поединок был остановлен.

Ранее Дюбуа назвал себя гладиатором после победы над Джошуа.