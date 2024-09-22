Министр спорта Дегтярев рассказал, каким должен быть глава МОК

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что новый глава Международного олимпийского комитета (МОК) должен быть независимой фигурой, передает ТАСС.

«Лучший для нас кандидат на пост главы МОК должен быть самостоятельной, независимой фигурой. Тогда мы сможем вернуть олимпийское движение к традиционным стандартам», — сказал Дегтярев.

16 сентября сообщалось, что претендентами на пост главы МОК стали Себастьян Коу, вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч-младший, зимбабвийский министр спорта Кирсти Ковентри, руководитель национального олимпийского комитета Иордании Фейсал ибн Хусейн, глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, глава Международного союза велосипедного спорта Давид Лапартьян, а также президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Юхан Элиаш.

Ранее шведский биатлонист Магнус Самуэльссон раскритиковал Томаса Баха за позицию по России.