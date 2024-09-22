Сотникова заявила, что ее переход к Плющенко является предательством

Российская фигуристка Аделина Сотникова на YouTube-шоу «Маникюр со звездой» назвала предательством свой переход в команду Евгения Плющенко.

«Со своей стороны, наверное, да. Многие спортсмены не считают это предательством. А я всю жизнь проработала с тренером. Я понимаю, что это предательство», — сказала Сотникова.

Сотникова 30 октября 2022 года впервые стала матерью, она родила сына. Фигуристка долгое время скрывала от публики возлюбленного и рассекретила его личность только в марте 2023 года. Фигуристка рассказывала, что для первенца они выбирали необычное имя, вариантов было много, но они остановились на Адриане.

Сотникова — первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании в индивидуальном зачете. Фигуристка дважды завоевывала серебряные медали на чемпионатах Европы — в 2013 и 2014 годах, выиграла чемпионат мира среди юниоров в 2011 году. Четыре раза Сотникова выигрывала национальное первенство (2009, 2011, 2012 и 2014 годы).

Последний раз в профессиональных соревнованиях фигуристка участвовала в сезоне 2015/2016, но об окончательном решении закончить профессиональную карьеру объявила только в 2020 году после перенесенной операции на позвоночнике.

Ранее олимпийская чемпионка Сотникова согласилась выйти замуж.