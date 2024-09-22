Кечинов назвал «Динамо» удобным соперником для «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов заявил, что столичное «Динамо» становится удобным соперником для красно-белых, передает «Советский спорт».

«Бело-голубые становятся удобным соперником для «Спартака». В завтрашнем матче команда Станковича – фаворит», — сказал Кечинов.

Игра состоится в воскресенье, 22 сентября, и начнется в 16:30 по столичному времени. В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» идет на пятой строчке, имея в активе 15 баллов. «Динамо» опережает «Спартак» на одно очко.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее Дмитрий Булыкин заявил, что в матче «Спартак» — «Динамо» нет фаворита.