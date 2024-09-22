Иностранный футболист заявил, что Сафонов станет первым номером в «ПСЖ»

Защитник венгерского «Ференцвароша» Кристиан Рамирес заявил, что Матвей Сафонов вытеснит Джанлуиджи Доннарумму из основного состава французского «ПСЖ», передает Sport24 .

«Я очень рад, что Матвей наконец-то провел первые матчи за «ПСЖ». Уверен, он вытеснит Доннарумму и станет первым номером команды. Он один из лучших вратарей», — сказал Рамирес.

Рамирес и Сафонов вместе выступали за «Краснодар» с 2019 по 2023 год.

Французский клуб объявил о подписании Сафонова, который играл за «Краснодар», 14 июня. При этом неделей раньше стало известно, что игроку запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии, закончившийся победой россиян со счетом 4:0. Голкипер вернулся в Россию вместе с командой. Позднее стало известно, что с Сафонова сняли запрет на выезд из страны.

Ранее Сафонов высказался о дебюте за «ПСЖ» в Лиге 1.