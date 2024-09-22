Дзюба ответил на вопрос о личных целях в карьере

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба заявил, что у него есть личная цель в карьере, передает Metaratings.ru.

«В любом случае, цели есть определенные. Две цели есть — глобальная и индивидуальная. А главная задача — чтобы команда уверенно сохранила прописку в РПЛ», — сказал Дзюба.

Дзюба подписал с «Акроном» контракт в последний день трансферного окна в России как свободный агент. В прошлом сезоне опытный нападающий выступал за московский «Локомотив». 36-летний форвард дебютировал за «Акрон» в матче чемпионата Российской премьер-лиги против подмосковных «Химок» (3:0), сделав голевую передачу.

В матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» на выезде обыграл тольяттинский «Акрон» со счетом 5:2.

Джон Кордоба на 27-й минуте вывел «Краснодар» вперед. Через две минуты Эдуард Сперцян удвоил преимущество гостей. Стефан Лончар с передачи Артема Дзюбы отыграл один мяч на девятой минуте второго тайма, но Сперцян и Кордоба довели счет до разгрома. В самом конце матча Владимир Хубулов отыграл один мяч, но Никита Кривцов сразу восстановил преимущество «Краснодара» в три мяча.

Ранее Максим Деменко оценил игру Дзюбы за «Акрон».