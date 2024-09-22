Глушаков уйдет из «Химок» в ближайшее время

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков покинет в ближайшее время команду. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

«Глушаков в принципе покидает команду. Сейчас или через несколько дней. Но его в команде не будет», — сказал источник.

21 сентября «Химки» отстранили Глушакова от работы с основной командой.

Футболист выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он в составе красно-белых стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ). После ухода из «Спартака» хавбек подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го перешел в «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона. Перед началом сезона-2024/25 Глушаков вернулся в подмосковную команду.

В текущем сезоне 37‑летний футболист провел восемь матчей за «Химки». В трех последних играх Глушаков дважды оставался в запасе и один раз не попал в заявку.

Ранее эксперт прокомментировал отстранение футболиста «Химок» Глушакова.