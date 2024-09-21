Шайба 52-летнего Ягра помогла его команде одержать первую победу в сезоне

52-летний чешский хоккеист Яромир Ягр помог своей команде «Рытиржи Кладно» одержать победу в матче чемпионата Чехии.

В матче второго тура чешской Экстралиги они обыграли «Спарту». Встреча завершилась со счетом 4:2. Ягр забил третью шайбу своей команды.

Сезон-2024/25 стал для 52-летнего хоккеиста 37-м в его карьере. В матче первого тура чемпионата Чехии по хоккею клуб, президентом которого он является, «Рытиржи Кладно» уступил «Пардубице» со счетом 1:5. Чех записал на свой счет голевую передачу.

Ягр выступал за омский «Авангард» с 2004 по 2005 год, а также с 2008 по 2011 год. После этого чех перебрался в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Там он стал четвертым в истории лиги бомбардиром — 766 шайб. Его опережают Горди Хоу, Уэйн Гретцки и россиянин Александр Овечкин.

Ягр является чемпионом Олимпийских игр 1998 года, а также двукратным чемпионом мира в составе сборной Чехии.

Ранее стало известно, что чех завершит карьеру после сезона-2024/25.

Ранее Вячеслав Быков рассказал, что Ягр играл бы в его команде.