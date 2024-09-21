Медведев проиграл Тиафо в матче Кубка Лэйвера

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл американцу Фрэнсису Тиафо в матче Кубка Лэйвера в Берлине.

Встреча, которая продолжалась 1 час 37 минут, завершилась со счетом 6:3, 4:6, 10:5 в пользу Тиафо. На счету российского теннисиста четыре эйса, три двойных ошибки и два реализованных брейк-поинта из четырех. Американец выполнил два эйса, ни одной ошибки на подаче и один реализованный брейк-поинт из трех.

По итогам этого матча Тиафо принес два очка команде мира, которая повела в противостоянии со сборной Европы со счетом 4:2.

В следующем матче турнира сыграют третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас и американец Бен Шелтон.

Кубок Лэйвера завершится 22 сентября.

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