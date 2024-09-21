Татьяна Тарасова о фигуристке Самоделкиной: она больше не наша

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о результатах Софьи Самоделкиной после смены спортивного гражданства на казахстанское, заявив, что она больше не наша, передает Sport24.

«К Самоделкиной кто как относился, тот так и будет. Она больше не наша спортсменка — кто-то может в этом сомневаться? Мало ли, что было раньше. Сейчас она не наша», — сказала Тарасова.

Летом 2023 года Самоделкина сменила спортивное гражданство на казахстанское, а летом 2024 года официально перешла в сборную Казахстана. Соответственно, старт на национальном первенстве страны стал для нее первым после карантина, который обязателен при смене гражданства.

В сезоне 2022 года на этапе Гран-при России в Самаре Самоделкина одержала победу по результатам короткой и произвольной программ, опередив призеров Олимпийских игр Александру Трусову и Ксению Гущину.

В марте 2023 года Самоделкина участвовала в финале Гран-при России, куда отобралась благодаря занятым на этапах первому и второму местам. В обеих программах спортсменка допустила несколько ошибок и заняла итоговое 11-е место, набрав 185,54 балла.

Ранее Евгений Плющенко обвинил Казахстан в уходе Самоделкиной.