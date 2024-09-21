Экс-игрок «Зенита» о словах Глушенкова про сборную: он сказал то, что думает

Бывший игрок петербургского «Зенита» Александр Горшков поддержал Максима Глушенкова после его слов о том, что ему лучше тренироваться за сборную России, чем играть за сборную России в товарищеских матчах, передает «Спорт-Экспресс».

«Сказал так — значит, посчитал нужным. Наверное, внутри есть какая-то недосказанность, не вызывают в сборную. По крайней мере он сказал то, что думает», — сказал Глушенков.

Глушенков в интервью журналисту Нобелю Арустамяну сказал, что для него лучше потренироваться в «Зените» с такими игроками, как Вендел, Клаудиньо и Маттео Кассьера, нежели лететь в Азию для товарищеского матча с Вьетнамом. Футболист был вызван на сбор национальной команды, но не поехал из-за полученной травмы в матче с «Химками» (1:1) в Российской премьер-лиги, в котором сломал руку из-за попадания мяча. Глушенкову потребовалась операция, и он пропустил из-за повреждения уже пять встреч «Зенита». При этом на счету нападающего семь забитых мячей и одна голевая передача в пяти проведенных им матчах РПЛ, где он на данный момент остается лучшим бомбардиром.

Ранее экс-игрок Стрепетов призвал не причислять футболиста Глушенкова к иноагентам.