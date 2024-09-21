Семья футболиста «Барселоны» Ямаля получает угрозы

Бабушка 17-летнего нападающего каталонской «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля Фатима заявила Espejo Publico, что семья футболиста получает угрозы от неизвестных людей.

Фатима отметила, что многие люди проявляют зависть по отношению к их семье.

Ямаль в составе сборной Испании выиграл Чемпионат Европы — 2024. Его команда обыграла Англию в финальной встрече со счетом 2:1. В составе Испании отличились Нико Уильямс на 47-й и Микель Оярсабаль на 86-й минутах, у англичан гол забил Коул Палмер на 73-й.

Отец Ямаля Мунир Насрауи летом 2024 года пережил ножевое ранение. Мужчина поругался с соседями на автомобильной парковке в городе Матаро. Словесный конфликт перерос в физический, и отец спортсмена получил несколько ударов ножом. 17 августа его выписали из больницы.

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