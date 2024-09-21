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Гроссмейстер Шипов: уважение к Карлсену стремится к нулю

Гроссмейстер Шипов о словах Карлсена о России: уважение к нему стремится к нулю

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Kamran Jebreili/AP

Международный гроссмейстер Сергей Шипов высказался о заявлении 16-го чемпиона мира Магнуса Карлсена, который выступил против возвращения россиян на международную арену, передает ТАСС.

«Сам по себе Магнус стал заложником большой политики. Он, безусловно, великий шахматист. Но после таких заявлений уважение к нему стремится к нулю», — сказал Шипов.

В феврале 2022 года FIDE допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе, они выступают под флагом организации. Сборным России и Белоруссии запрещено выступать в турнирах под эгидой FIDE. В России и Белоруссии не проводятся официальные шахматные соревнования.

7 июня 2024 года комиссия по этике FIDE объявила о приостановлении членства Федерации шахмат России (ФШР) в организации на два года. Это было объяснено тем, что ФШР включила в свой состав региональные федерации новых территорий России. Решение вступает в силу через 60 дней после принятия.

Ранее Карлсена призвали вернуть заработанные в России призовые деньги.

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