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Глава РУСАДА о деле Валиевой: не комментируем иностранные источники

Глава РУСАДА Логинова не комментирует иностранные источники по делу Валиевой

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Телеграм-канал «Kamila Valieva»

Глава Российского антидопингового агентства Вероника Логинова заявила, что не намерена комментировать публикации иностранных источников (РУСАДА) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, передает «Матч ТВ».

«Дело закрыто. Мы не намерены комментировать то, что публикуют иностранные источники, пытаясь развязать информационную войну и втянуть туда РУСАДА», — сказала Логинова.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля 2024 года CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Ранее Валиева показала, как восстанавливает прыжки.

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