Шведский хоккеист: мы будем рады, если Овечкин побьет рекорд Гретцки

Шведский хоккеист «Вашингтона» Джон Карлсон заявил, что Александр Овечкин сможет побить рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), передает RMNB.

«Думаю, мы все были бы рады этому. Бомбардиры, забившие по 40 голов, не растут на деревьях. Я усвоил, что не надо сомневаться в нём и его голевых возможностях», — сказал Карлсон.

В прошедшем сезоне НХЛ россиянин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

В первом раунде плей-офф НХЛ сезона-2023/24 «Вашингтон Кэпиталз» попал на «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого выступают российские хоккеисты — голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. «Кэпиталз» не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.

Ранее Овечкин рассказал, с кем бы он выступил на «Ледниковом периоде».