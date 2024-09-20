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В ОКР раскритиковали работу CAS

В ОКР назвали CAS орудием для уничтожения российского спорта

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Global Look Press

Заместитель генерального секретаря Олимпийского комитета России (ОКР) Виктор Березов раскритиковал работу Спортивного арбитражного суда (CAS), заявив, что организация стала послушным орудием для уничтожения российского спорта, передает ТАСС.

«Мы с этим столкнулись непосредственно после того, как ОКР принял в свой состав олимпийские советы из четырех новых территорий», — сказал Березов.

Также Березов отметил, что ОКР обращался к ведущему эксперту в области международного спортивного права, профессору из Франции, который сделал заключение, что Международный олимпийский комитет (МОК) не может вторгаться в те области права, которые ему не подвластны.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее стала известна вероятность допуска россиян на международные старты.

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