Журова о словах Карлсена против возвращения спортсменов из РФ: Мы не знаем какие у него цели

Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на слова норвежского шахматиста Магнуса Карлсена, который высказался против возвращения россиян на международные старты, передает Vprognoze.ru.

«Они будут говорить перед новым годом по линии своих политиков. Мы не знаем какие цели у него по жизни пока. Не знаем, какие цели они преследуют, делая такие заявления», — сказала Журова.

В феврале 2022 года FIDE допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе, они выступают под флагом организации. Сборным России и Белоруссии запрещено выступать в турнирах под эгидой FIDE. В России и Белоруссии не проводятся официальные шахматные соревнования.

7 июня 2024 года комиссия по этике FIDE объявила о приостановлении членства Федерации шахмат России (ФШР) в организации на два года. Это было объяснено тем, что ФШР включила в свой состав региональные федерации новых территорий России. Решение вступает в силу через 60 дней после принятия.

Ранее Карлсена призвали вернуть заработанные в России призовые деньги.