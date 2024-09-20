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Нападающий «Спартака» Николсон рассказал об отношении к переходу Соболева в «Зенит»

Форвард «Спартака» Николсон прокомментировал переход Соболева в «Зенит»

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Александр Ступников/РИА Новости

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон в интервью «Советскому спорту» рассказал о своем отношении к Александру Соболеву, который покинул клуб перед окончанием летнего трансферного окна, подписав контракт с «Зенитом».

«Я уже был здесь, когда Александр играл в «Спартаке». Это хорошо, когда есть конкуренция. По поводу трансфера мне сложно что-то сказать, я сосредоточен на иных вещах», — заявил Николсон.

«Спартак» разгромил «Крылья Советов» со счетом 4:1. Счет в матче открыл ямайский нападающий красно-белых Шамар Николсон уже на второй минуте. На 19-й минуте преимущество удвоил хавбек Роман Зобнин, еще один мяч самарцы забили в свои ворота — сделал это Кирилл Печенин на 41-й минуте. Во втором тайме «Крыльям» удалось отыграть один мяч. На 68-й минуте отличился форвард Владислав Шитов. Точку в матче поставил новичок красно-белого коллектива защитник Рикарду Мангаш на 89-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее ЭСК РФС поддержал решение судьи не удалять защитника «Зенита» Нуралы Алипа в игре против ЦСКА.

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