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Стало известно, почему ОАЭ могут отказаться экстрадировать Промеса

ОАЭ могут отказать в выдаче Промеса Нидерландам из-за нехватки доказательств

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Адвокат нидерландского нападающего Квинси Промеса Роберт Малевич в интервью РИА Новости заявил, что для экстрадиции подсудимого в Голландию для отбывания наказания по делу о контрабанде кокаина не хватает доказательств.

По его словам, прокуратура Нидерландов не смогла собрать необходимое количество материалов, чтобы суд ОАЭ вынес данное решение.

«Есть вероятность, что ОАЭ постановят, что Промес не будет экстрадирован в Нидерланды из-за нехватки доказательств», — заявил Малевич.

5 сентября Промес официально стал игроком «Дубай Юнайтед», который выступает во второй лиге ОАЭ.

Контракт Промеса со «Спартаком» истек 30 июня. Клуб не стал продлевать с ним трудовое соглашение.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.

Ранее сообщалось, что ОАЭ могут отказаться экстрадировать Промеса в Нидерланды.

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