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Международная шахматная федерация назвала лучших гроссмейстеров столетия

FIDE признала Магнуса Карлсена и Юдит Полгар лучшими гроссмейстерами всех времен

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Depositphotos

Международная шахматная федерация (FIDE) признала норвежца Магнуса Карлсена и Юдит Полгар из Венгрии лучшими гроссмейстерами столетия. Об этом сообщается на официальной странице организации в соцсети X.

Карлсену и Полгар награды вручили накануне на гала-вечере в Будапеште, посвященном вековому юбилею FIDE.

Норвежскому шахматисту 33 года, он является лидером рейтинга Международной шахматной федерации, в 2013 году получил титул чемпиона мира по классическим шахматам и защитил его четыре раза. В январе гроссмейстер на платформе для игры в шахматы Chess сообщил, что не примет участие в турнире претендентов.

Полгар завершила карьеру в августе 2014 года, она возглавляла женский рейтинг FIDE с 1989 по 2015 год. В составе женской сборной Венгрии спортсменка завоевывала золото на Всемирных шахматных олимпиадах в 1988 и 1990 годах. Кроме того, она дважды становилась серебряным призером соревнований в составе мужской национальной команды.

Ранее были названы аутсайдеры шахматного турнира претендентов.

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