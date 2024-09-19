Журналист назвал проблему «Спартака»

Журналист Нобель Арустамян выразил мнение, что «Спартаку» нужно продать ненужных футболистов. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Купили Виллиана Жозе, вернули Николсона. Думаю, что у него немаленькая зарплата. Проблема «Спартака» в том, что ему надо избавиться от тех, кто не нужен. Отпустили Соболева — наверное, можно и Николсона», — заявил Арустамян.

«Спартак» разгромил «Крылья Советов» в матче четвертого тура группового этапа Кубка России со счетом 4:1. Счет в матче открыл ямайский нападающий красно-белых Шамар Николсон уже на второй минуте. На 19-й минуте преимущество удвоил хавбек Роман Зобнин, еще один мяч самарцы забили в свои ворота — сделал это Кирилл Печенин на 41-й минуте. Во втором тайме «Крыльям» удалось отыграть один мяч. На 68-й минуте отличился форвард Владислав Шитов. Точку в матче поставил новичок красно-белого коллектива защитник Рикарду Мангаш на 89-й минуте. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

После четырех туров «Спартак» занимает первое место в группе A Кубка России, набрав девять баллов. Преследует их динамовский дуэт — вторая строчка у «Динамо» московского, а третья у махачкалинского.

В матче пятого тура группового этапа Кубка России «Спартак» сыграет дома с «Динамо» (Москва). Встреча пройдет на стадионе «Лукойл Арена» 2 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

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