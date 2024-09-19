Гендиректор «Химок» рассказал о текущей форме Джикии

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев заявил, что защитник команды Георгий Джикия находится в хорошей форме. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Джикия в хорошем состоянии, тренируется в общей группе. Когда будет играть, это уже решение тренера. Сейчас у Артиги есть богатый выбор во всех линиях, — заявил Оленев.

30-летний Джикия выступал за московский «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Клуб официально объявил о его уходе 18 мая. На следующий день Джикия вывел команду на поле с капитанской повязкой и отыграл 67 минут в матче 29-го тура Российской премьер-лиги с «Рубином».

В предыдущем сезоне Джикия провел всего 12 матчей за московский «Спартак» и не отметился в них голами и голевыми передачами. Сам футболист признался, что его точно не стоит ждать в Медиалиге, охарактеризовав свое вероятное появление там словом «невозможно».

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