Получивший тяжелую травму головы Кузьмин спецбортом доставлен в Москву

Игрок уфимского «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин, получивший тяжелую травму головы в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), спецбортом доставлен в Москву, где в ближайшее время перенесет хирургическое вмешательство. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-службу башкирской команды.

17 сентября в ходе борьбы против защитника «Авангарда» Даррена Дица, Кузьмин потерял равновесие и врезался головой в борт. Хоккеист покинул лед на носилках, а после был доставлен в больницу на обследование. «Салават Юлаев» выиграл ту встречу со счетом 4:2 (2:1, 1:0, 1:1).

В текущем сезоне КХЛ 27-летний Кузьмин забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу.

Действующий чемпион — магнитогорский «Металлург». В финале они одержали разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

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