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Бывший легионер «Спартака» назвал РПЛ одной из сильнейших лиг Европы

Экс-игрок «Спартака» Крал назвал РПЛ одной из сильнейших лиг Европы в свое время

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Бывший полузащитник столичного «Спартака» Алекс Крал в интервью Mundo Deportivo заявил, что еще совсем недавно Российская премьер-лига (РПЛ) входила в шестерку сильнейших чемпионатов Европы.

По его словам, именно в «Спартаке» ему удавалось проявлять свои индивидуальные качества.

«Когда я играл в России, это была шестая по силе лига в Европе. Там выступали очень квалифицированные футболисты. Для меня это был вызов, так как там я мог проявить себя лучше, чем в Англии или Германии, где все гораздо плотнее», — заявил Крал.

Крал перешел в «Спартак» из пражской «Славии» в 2019 году, сумма трансфера составила €12 млн. За два года в составе красно-белых футболист провел 60 матчей и отметился шестью результативными передачами.

В 2023 году Крал подписал контракт с берлинским «Унионом». Сезон-2024/25 чешский полузащитник проводит в аренде в «Эспаньоле».

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