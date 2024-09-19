Сборная России потеряла позицию в рейтинге ФИФА

Сборная России занимает 34-е место в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает пресс-служба организации.

После сентябрьской паузы для проведения международных матчей, где российской команде удалось провести товарищеский матч во Вьетнаме против местной команды, сборная потеряла одну позицию в списке лучших команд мира.

При этом по завершению чемпионата Европы 2024 года, на котором команда Валерия Карпина не выступала в связи с отстранением от участия в квалификационном турнире, россияне сохранили за собой 33-е место, на котором находились до старта континентального первенства.

5 сентября Россия обыграла Вьетнам со счетом 3:0. Первый гол в этой встрече на 24-й минуте забил полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев. Во втором тайме на 62-й минуте защитник Вьетнама Ван Тхань Ву забил в свои ворота. Окончательный счет установил нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев на 77-й минуте.

7 сентября должен был состояться товарищеский матч между сборными России и Таиланда в Ханое, однако он был отменен из-за тайфуна «Яги».

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