Миранчук забил первый гол за «Атланту»

Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук впервые отличился за новый клуб.

Воспитанник московского «Локомотива» в матче регулярного чемпионата Высшей лиги футбола (MLS) поразил ворота «Интер Майами», отличившись ударом из-за пределов штрафной с левой ноги на 84-й минуте матча.

Этот гол принес хозяевам ничейный результат, игра завершилась со счетом 2:2. После этой игры «Атланта» набрала 32 очка и поднялась на 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции MLS.

Официально о трансфере Миранчука в «Атланту» было объявлено 30 июля. Прежде Алексей выступал за итальянскую «Аталанту» с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды. В минувшем сезоне 28-летний россиянин провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач. Всего на его счету 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за итальянский клуб. Вместе с «Аталантой» Миранчук выиграл Лигу Европы.

Ранее сообщалось, что Матвей Сафонов сыграл «на ноль» в дебютном матче за «ПСЖ».