Эксперт рассказал, какое наказание ждет «Манчестер Сити»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин рассказал, какое наказание, на его взгляд, получит английский клуб «Манчестер Сити». Слова специалиста приводит «Vprognoze.ru».

«Пусть решают юридически компетентные лица. Не думаю, что «Манчестер Сити» опустят в Чемпионшип. Полагаю, что просто снимут очки. Но может случиться и жесткий вариант, как в свое время был в Италии», — заявил Гладилин.

«Манчестер Сити» обвиняются в нарушении финансовых правил в период с сезона-2009/2010 по сезон-2017/2018.

В прошлом сезоне горожане стали чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) в четвертый раз подряд. Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 91 балл. На втором месте расположился лондонский «Арсенал», набрав 89 очков, замкнул тройку лучших «Ливерпуль», из которого после завершения сезона ушел главный тренер Юрген Клопп — в их активе 82 очка.

В текущем сезоне АПЛ «Манчестер Сити» набрал в четырех турах 12 очков и единолично лидирует в чемпионате Англии.

Ранее английский клуб лишил сотрудников еды.