Бывший тренер ЦСКА рассказал, благодаря кому Акинфеев появился в ЦСКА

Бывший тренер московского ЦСКА Александр Тарханов рассказал о том, благодаря кому в клубе появился голкипер Игорь Акинфеев. Слова специалиста приводит «Советский спорт».

«Акинфеева в ЦСКА взял Валерий Газзаев. Он был в дубле, а Газзаев попросил вратаря, который им не нужен. А потом сказал: «Он классный, мы оставляем его себе». А Садырин был задействован в вопросе с первым контрактом Акинфеева. Он — номер один в плане доверия молодым игрокам», — заявил Тарханов.

8 апреля Акинфееву исполнилось 38 лет. Он продолжает выступать за ЦСКА, цвета которого защищает с 2003 года. С армейцами он шесть раз стал чемпионом России, по семь раз выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также завоевал Кубок УЕФА. Акинфеев является самым преданным футболистом в европейском футболе — на его счету уже 21 сезон за армейский клуб. В конце сезона-2023/24 он переподписал контракт еще на два года.

Ранее Акинфеев рассказал, когда закончит карьеру.