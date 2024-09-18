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В махачкалинском «Динамо» рассказали о помощи, которую оказывает клубу Нурмагомедов

Гаджиев: своим появлением на стадионе Хабиб оказывает огромную помощь клубу

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Global Look Press

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил, что бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов оказывает огромную поддержку клубу своим появлением на матчах команды. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Хабиб — большая личность. Он не только чемпион и боец, но и большая личность. Для нас большая гордость, что он приходит на наши матчи. Материальная поддержка — это несерьезно. Моральной вполне достаточно», — заявил Гаджиев.

Нурмагомедов в компании действующего чемпиона UFC Ислама Махачева присутствуют на матче группового этапа Кубка России против московского «Динамо». На момент написания новости в игре перерыв, команды из Махачкалы уступает со счетом 1:2.

«Динамо» (Махачкала) занимает первое место в группе А, набрав шесть очков. У московских «Динамо» и «Спартака» также по шесть баллов.

Ранее футболист «Реала» предложил Хабибу сразиться один на один.

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