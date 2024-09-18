Легенда «Крыльев Советов» объяснил ставку клуба на легионеров

Знаменитый в прошлом нападающий «Крыльев Советов» Зураб Циклаури рассказал, что хотел бы видеть в самарском клубе российский костяк лидеров, но также объяснил, почему это невозможно в нынешних реалиях.

«Сейчас сложно найти талантливых русских футболистов, которые потянут уровень Российской премьер-лиги. За них сейчас идёт серьезная борьба. Тот ресурс молодых ребят, который был в «Чертаново», видимо, исчерпал себя. На сегодняшний момент эта история подошла к концу. Я за российский костяк в «Крыльях», но сейчас его негде взять. Клуб вынужден приглашать легионеров. Иногда они приезжают с таким характером, что могут стать намного важнее и полезнее, чем отечественные игроки», — цитирует Циклаури Legalbet.

При этом специалист подчеркнул, что в наличии большого количества иностранных игроков и ставки на них в «Крыльях» нет ничего плохого, потому что они сильнее российских игроков команды и по уровню, и по характеру.

В данный момент «Крылья Советов» занимают десятое место в таблице Премьер-лиге, набрав девять очков в восьми турах. В распоряжении Игоря Осинькина в этом сезоне есть девять заявленных легионеров.

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