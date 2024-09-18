Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Легенда «Крыльев Советов» объяснил ставку клуба на легионеров

Экс-футболист Циклаури: «Крыльям» негде взять российский костяк

close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Знаменитый в прошлом нападающий «Крыльев Советов» Зураб Циклаури рассказал, что хотел бы видеть в самарском клубе российский костяк лидеров, но также объяснил, почему это невозможно в нынешних реалиях.

«Сейчас сложно найти талантливых русских футболистов, которые потянут уровень Российской премьер-лиги. За них сейчас идёт серьезная борьба. Тот ресурс молодых ребят, который был в «Чертаново», видимо, исчерпал себя. На сегодняшний момент эта история подошла к концу. Я за российский костяк в «Крыльях», но сейчас его негде взять. Клуб вынужден приглашать легионеров. Иногда они приезжают с таким характером, что могут стать намного важнее и полезнее, чем отечественные игроки», — цитирует Циклаури Legalbet.

При этом специалист подчеркнул, что в наличии большого количества иностранных игроков и ставки на них в «Крыльях» нет ничего плохого, потому что они сильнее российских игроков команды и по уровню, и по характеру.

В данный момент «Крылья Советов» занимают десятое место в таблице Премьер-лиге, набрав девять очков в восьми турах. В распоряжении Игоря Осинькина в этом сезоне есть девять заявленных легионеров.

Ранее Александр Соболев объяснил, зачем перешел в «Зенит».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами