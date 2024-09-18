Спортивный врач рассказал о характере травмы хоккеиста Кузьмина

Спортивный врач Никита Карлицкий рассказал, какие последствия могут ждать хоккеиста «Салавата Юлаева» Глеба Кузьмина после полученной травмы. Слова специалиста приводит «Матч ТВ».

«Вариаций травмы очень много, все зависит от каждого сантиметра. В лучшем случае он вернется через месяц, в худшем — не сможет заниматься спортом. Если он воткнулся головой в борт напрямую — это может угрожать жизни. Если сместил голову — другой случай», — заявил Карлицкий.

В середине второй двадцатиминутки встречи в ходе борьбы против защитника «Авангарда» Даррена Дица, Кузьмин потерял равновесие и врезался головой в борт. Хоккеист покинул лед на носилках, а после был доставлен в больницу на обследование.

«Салават Юлаев» выиграл эту встречу со счетом 4:2 (2:1, 1:0, 1:1).

В текущем сезоне КХЛ 27-летний Кузьмин забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу.

После пяти сыгранных встреч «Салават Юлаев» занимает вторую строчку в Восточной конференции КХЛ, набрал восемь очков. У лидирующего «Нефтехимика» столько же очков, но лучше разница шайб.

Действующий чемпион Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — магнитогорский «Металлург». В финале они одержали разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

Ранее капитан «Салавата Юлаева» рассказал о состоянии Кузьмина.