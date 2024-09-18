Российский тренер отреагировал на слова агента Сулейманова

Российский тренер Игорь Колыванов заявил, что слова агента Вадима Шпинева по поводу того, что его клиент Тимур Сулейманов не выходит на поле в составе «Локомотива», связаны исключительно с тем, что он пытается защитить футболиста. Слова специалиста приводит «Матч ТВ».

«Хорошо начался сезон для «Локомотива». Очень быстрая и интересная команда. Воробьев хорошо вписался в игру. А играть будут те, кто лучше готовы. Естественно, Шпинев так говорит, потому что хочет, чтобы его клиент играл. Нормальное желание», — заявил Колыванов.

18 сентября Шпинев заявил, что «Локомотив» будет больше забивать, когда на поле будет выходить Сулейманов, а не другой форвард — Дмитрий Воробьев.

В нынешнем сезоне 24‑летний футболист забил четыре мяча в 11 матчах за «Локомотив».

«Железнодорожники» занимают третью строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 18 очков за 8 туров.

Ранее иностранный футболист заявил, что осознал уровень чемпионата России после матча со «Спартаком».