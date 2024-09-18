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В «Химках» ответили, будет ли уволен главный тренер

Садыгов: новость об уходе Артиги — фейк

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ФК «Химки»

Спонсирующий «Химки» бизнесмен Туфан Садыгов заявил, что клуб не планирует отправлять в отставку главного тренера команды испанца Франка Артигу. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Новость об уходе Артиги — фейк. У него полноценный контракт. С Гончаренко мы тоже не контактировали», — заявил Садыгов.

Ранее сообщалось, что испанцу дали два-три матча для исправления положения дел команды в Российской премьер-лиге (РПЛ). Если ситуация не изменится, руководство красно-черных может принять решение об отставке специалиста и заменить его Виктором Гончаренко, который после общения с клубом в августе заявил о готовности возглавить его.

Подмосковные «Химки» в матче восьмого тура РПЛ разгромно уступили «Акрону» из Тольятти. Встреча завершилась со счетом 3:0. Под занавес первого тайма за тольяттинскую команду отличились Солтмурад Бакаев и Стефан Лончар. Во втором Владимир Хубулов довел счет до разгромного.

Ранее Александр Соболев объяснил, зачем перешел в «Зенит».

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