Тренер Кононов рассказал, как его убрали из «Спартака»

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов в интервью «РБ Спорт» заявил, что знает подробности своего увольнения из «Спартака» в 2019 году.

Специалист работал в стане красно-белых с 2018 по 2019 год и был отправлен в отставку после четырех поражений подряд.

«Нет ли у меня мысли о том, что с перестроением команды меня подставил менеджмент? У меня не то что мысли. Я знаю, кто этим занимался. Знаю даже суммы, которые давали кое-кому, чтобы меня в клубе не было», — заявил Кононов.

15 сентября московский «Спартак» на выезде сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в матче 8-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 1:1. На 20-й минуте матча Манфред Угальде вывел «Спартак» вперед. Руслан Литвинов на 36-й минуте матча забил мяч в свои ворота. На 90-й минуте матча игрок «Динамо» Хуссем Мрезиг получил красную карточку.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, набрав 15 очков.

Ранее сообщалось, что Матвей Сафонов попал в заявку «ПСЖ» на матч Лиги чемпионов против «Жироны».