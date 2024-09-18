Стала известная еще одна причина задержания Усика польской полицией

Польская полиция задержала украинского боксера Александра Усика в аэропорту Кракова из-за недопуска на рейс в Испанию сопровождающего лица. Об этом сообщил менеджер боксера Александр Красюк.

По словам промоутера, боксер прибыл в Краков из Киева на автомобиле для того, чтобы из польского города отправиться в подготовительный лагерь перед реваншем с британским боксером Тайсоном Фьюри. Однако по неназванным причинам один из сопровождающих боксера людей не был допущен на рейс — Усик был возмущен этим решением, отказавшись лететь следом.

Усик в ночь на 19 мая 2024 года победил Фьюри — поединок продлился все заявленные 12 раундов и завершился победой украинского спортсмена над Фьюри раздельным решением судей. Украинский боксер забрал пояс соперника по версии WBC, сохранив свои титулы по версиям WBA, IBF и WBO.

Украинский боксер после этой победы поднялся на первое место в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории по версии ESPN.

Усик и Фьюри должны были встретиться 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 2 февраля британский боксер во время тренировки получил рассечение над глазом, что послужило причиной переноса боя.

Ранее сообщалось, что польская полиция отпустила боксера Александра Усика.