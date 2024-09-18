Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Защита обвиняемых в нападении на боксера Двали решила обжаловать арест

Защита обвиняемых в нападении на чемпиона России по боксу Двали подала жалобу

close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Защита фигурантов дела о покушении на чемпиона России и Европы по боксу Дмитрия Двали подала жалобу на арест. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По информации издания, жалоба поступила в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции. В документе юристы требуют отменить судебные решения об аресте подзащитных Артема Маркосяна и Эдема Бабиченко.

Адвокаты заявили, что не согласны с квалификацией обвинения. Также защита считает, что версия следствия о произошедшем не соответствует действительности.

Покушение на Двали произошло в конце июля в Феодосии. По изначальной версии, спортсмен возвращался в отель, когда увидел, что толпа мужчин избивает мальчика. Боксер якобы заступился за юношу, но его самого сильно избили и повредили глаз. По факту произошедшего задержали девять человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В конце августа тренер боксера Иван Щелок раскрыл подробности о восстановлении спортсмена. По его словам, Двали настроен позитивно.

Ранее стало известно, что Двали пострадал в пьяной драке, а не защищая подростка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами