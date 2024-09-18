Защита обвиняемых в нападении на боксера Двали решила обжаловать арест

Защита фигурантов дела о покушении на чемпиона России и Европы по боксу Дмитрия Двали подала жалобу на арест. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По информации издания, жалоба поступила в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции. В документе юристы требуют отменить судебные решения об аресте подзащитных Артема Маркосяна и Эдема Бабиченко.

Адвокаты заявили, что не согласны с квалификацией обвинения. Также защита считает, что версия следствия о произошедшем не соответствует действительности.

Покушение на Двали произошло в конце июля в Феодосии. По изначальной версии, спортсмен возвращался в отель, когда увидел, что толпа мужчин избивает мальчика. Боксер якобы заступился за юношу, но его самого сильно избили и повредили глаз. По факту произошедшего задержали девять человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В конце августа тренер боксера Иван Щелок раскрыл подробности о восстановлении спортсмена. По его словам, Двали настроен позитивно.

Ранее стало известно, что Двали пострадал в пьяной драке, а не защищая подростка.