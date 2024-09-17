В «Салавате Юлаеве» рассказали о сроках восстановления Кузьмина

Генеральный директор уфимского «Салавата Юлаева» Ринат Баширов выразил мнение, что получивший травму форвард команды Глеб Кузьмин выбыл на длительный срок. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Точный диагноз будет утром. Не все так просто. Думаю, что у Кузьмина будет длительный период восстановления», — заявил Баширов.

В середине второй двадцатиминутки встречи в ходе борьбы против защитника «Авангарда» Даррена Дица, Кузьмин потерял равновесие и врезался головой в борт. Хоккеист покинул лед на носилках, а после был доставлен в больницу на обследование.

«Салават Юлаев» выиграл эту встречу со счетом 4:2 (2:1, 1:0, 1:1).

В текущем сезоне КХЛ 27-летний Кузьмин забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу.

После пяти сыгранных встреч «Салават Юлаев» занимает вторую строчку в Восточной конференции КХЛ, набрал восемь очков. У лидирующего «Нефтехимика» столько же очков, но лучше разница шайб.

Действующий чемпион Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — магнитогорский «Металлург». В финале они одержали разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

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