Российский футболист считает возможным чемпионство своего клуба в ближайшем будущем

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк считает, что команде по силам стать чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ) в ближайшем будущем. Слова футболиста приводит «Матч ТВ».

«В ближайшем будущем это возможно. Дело не в ресурсах, а в желании работать, психологии и целях на сезон. Если это совпадет, то это возможно. Мы способны на это», — заявил Волк.

Махачкалинское «Динамо» в сезоне-2023/24 заняло второе место в Первой лиге, набрав 61 очко. Такой результат позволил команде, главным тренером которой является Хасанби Биджиев, выйти напрямую в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

В сезоне-2024/2025 коллектив идет на девятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков после восьми встреч.

В следующем туре чемпионата России «Динамо» (Махачкала) сразится с «Ростовом». Игра пройдет 22 сентября и начнется в 16:30 по московскому времени.

Ранее эксперт объяснил, почему «Спартак» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо».