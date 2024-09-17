Стала известна вероятность допуска россиян на международные старты

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев заявил, что Международный союз конькобежцев (ISU) может допустить россиян до международных стартов уже в сентябре. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Удалось прорваться на конгресс ISU в июне. Была личная встреча с президентом, но прямого вопроса я не задавал. Есть внутренние ощущения и косвенные признаки того, что мы дождемся потепления. Очень надеюсь на совет ISU в сентябре, ждем новостей», — заявил Гуляев.

Заседание совета ISU пройдет с 27 по 29 сентября в швейцарском городе Лозанна.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее олимпийский чемпион назвал фантастикой возращение россиян на международные старты.