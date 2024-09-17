Названа задача Черчесова на посту главного тренера сборной Казахстана

Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов рассказал о поставленной задаче перед главным тренером сборной Станиславом Черчесовым. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Очень горжусь тем, что Казахстан впервые вышел на такой уровень — играем в одном дивизионе с Турцией, Англией. Главная задача Черчесова в сборной — выстроить систему подготовки игроков. По сути, он отвечает за весь футбол», — сказал Барменкулов.

В первых двух турах Лиги наций сборная Казахстана сыграла вничью с командой Норвегии (0:0) и проиграла Словении (0:3) и занимает последнее место в группе 3 дивизиона B. В октябре казахи сыграют против Австрии и Словении.

Черчесов начал тренировать сборную России в 2016 году. На домашнем чемпионате мира команда под его руководством смогла дойти до четвертьфинала, где уступила финалисту турнира — сборной Хорватии. Он был уволен после неудачного выступления сборной на чемпионате Европы — 2020, прошедшем летом 2021 года.

Ранее Черчесов заявил, что пока не смог найти «бриллианты» в чемпионате Казахстана.