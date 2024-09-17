В Госдуме рассказали, кого поддержат на выборах МОК

Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова рассказала, какого кандидата в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) стоит поддержать России. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Самая перспективная кандидатура — Самаранч‑младший. Могут выбрать и принца Иордании, может, новые веяния окажут серьезное влияние на избирателей. Может, стоит пойти от обратного и поддержать Коу, сказав, что он полезный кандидат», — заявила Журова.

16 сентября сообщалось, что претендентами на пост главы МОК стали Себастьян Коу, вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч-младший, зимбабвийский министр спорта Кирсти Ковентри, руководитель национального олимпийского комитета Иордании Фейсал ибн Хусейн, глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, глава Международного союза велосипедного спорта Давид Лапартьян, а также президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Юхан Элиаш.

Выборы нового президента МОК пройдут в марте 2025 года. Действующим главой организации является Томас Бах. На этом посту он сменил Жака Рогге.

Бах стал первым в истории немцем и первым олимпийским чемпионом, возглавившим МОК. В 1976 году Бах выиграл золото Олимпиады в командной рапире. Также Бах в 1977 году выиграл чемпионат мира в этой дисциплине.

Ранее сообщалось, что спонсор Паралимпиады-2024 отказался дарить подарки россиянам.